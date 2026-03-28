MAIORI – Quattro esemplari di tartaruga marina Caretta caretta sono stati liberati questa mattina lungo l’arenile di Maiori, al termine di un percorso di recupero e cura durato diverse settimane.

Le tartarughe, tre maschi e una femmina, erano rimaste intrappolate in reti da pesca tra gennaio e febbraio e successivamente affidate alle cure della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Dopo la riabilitazione, sono state trasferite sul posto con il Laboratorio Mobile del Centro Ricerche Grandi Vertebrati Marini.

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Tra gli esemplari liberati, anche “Mek”, recuperata al largo della foce del Sele da un motopesca e restituita al mare alla presenza dello stesso comandante che l’aveva salvata. Il nome è stato scelto in omaggio al calciatore Scott McTominay. Insieme a lei sono tornate in mare anche “Oscar”, “Batocchio” e “Carmela Elsa”.

Il rilascio è avvenuto poco dopo le 10.30, tra l’emozione dei presenti, lungo una spiaggia che negli anni si è già distinta come area di nidificazione per la specie. Particolarmente significativo il ritorno in mare dei tre esemplari maschi, considerato che l’aumento delle temperature tende a favorire la nascita di femmine, alterando l’equilibrio naturale.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Stazione Zoologica, il Comune di Maiori, l’Area Marina Protetta di Punta Campanella, la Capitaneria di Porto e diverse associazioni del territorio impegnate nella tutela dell’ambiente marino.