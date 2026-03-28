Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata messa in campo dalla Prefettura di Napoli, in sinergia con le Forze dell’ordine e la Direzione Investigativa Antimafia.

Il prefetto Michele di Bari ha disposto quattro nuove interdittive antimafia nei confronti di altrettante aziende operanti nei settori dell’edilizia, della manutenzione impianti e dei servizi funebri, con sede nei comuni di Marigliano, Nola, San Vitaliano e Torre Annunziata. Dai controlli sono emersi collegamenti con ambienti criminali radicati sul territorio e caratterizzati da una significativa capacità di infiltrazione nell’economia legale.

Parallelamente, proseguono le attività di verifica per accertare il rispetto dei provvedimenti adottati. Le amministrazioni comunali sono chiamate a dare seguito alle misure previste, che comportano, oltre al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, anche la revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni eventualmente già rilasciate.