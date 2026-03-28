Anche Nocera Inferiore partecipa a Earth Hour 2026, la mobilitazione mondiale dedicata alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità. Dalle 20.30 alle 21.30 di oggi, sabato 28 marzo, le luci di Piazza Diaz resteranno simbolicamente spente.
Un gesto semplice ma significativo, che unisce la città alle migliaia di realtà nel mondo impegnate a promuovere comportamenti sostenibili e maggiore consapevolezza ambientale.
A sottolineare il valore dell’iniziativa è Massimiliano Mercede: «Un segnale importante per richiamare l’attenzione sull’urgenza di adottare politiche concrete a tutela dell’ambiente».
Dello stesso avviso Carmen Granato, che evidenzia l’importanza della partecipazione collettiva per rafforzare il senso di responsabilità verso il territorio.
Infine Paolo De Maio ribadisce l’impegno dell’amministrazione: «Anche attraverso azioni simboliche vogliamo contribuire a costruire una coscienza più attenta e responsabile verso il futuro del pianeta».