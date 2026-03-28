Sarà ascoltato nelle prossime settimane per rendere la propria versione dei fatti il 69enne Gerardo Palumbo, a processo per omicidio volontario nell’ambito dell’inchiesta sull’uccisione del 54enne marocchino Msadd Hadraoui.

L’uomo, originario di Nocera Inferiore e residente a Roccapiemonte, resta detenuto nel carcere di Fuorni a Salerno. Il giudice ha escluso l’incompatibilità con il regime carcerario, respingendo la richiesta dei domiciliari avanzata dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Martello, che aveva evidenziato le condizioni di salute dell’imputato.

Il processo, in corso davanti alla Corte d’Assise di Napoli, proseguirà ad aprile con l’istruttoria e l’esame dell’imputato. Nell’ultima udienza è stato ascoltato il luogotenente autore dell’informativa redatta dopo il ritrovamento del corpo, elemento che ha contribuito a consolidare l’impianto accusatorio della Procura di Nola, come riportato da “Le Cronache”.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Palumbo avrebbe ucciso la vittima nel gennaio 2023 lungo l’autostrada A16, nei pressi di Casalnuovo di Napoli, per poi trasportarne il corpo e abbandonarlo, avvolto in un telo, in un terreno della zona Trivio a Castel San Giorgio. I due si sarebbero diretti verso l’aeroporto di Capodichino per un presunto viaggio in Marocco, senza però aver acquistato alcun biglietto.

A far emergere i sospetti sull’imputato, incensurato, erano state le dichiarazioni della moglie della vittima. Dal carcere, Palumbo continua a dichiararsi innocente.