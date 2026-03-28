Colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio del sindaco-pescatore Angelo Vassallo: il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo è stato prosciolto, in sede di udienza preliminare, dalle accuse di omicidio in qualità di mandante e di depistaggio.

La decisione è stata presa dal gup Giovanni Rossi del Tribunale di Salerno, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura. Le motivazioni non sono ancora note, ma il provvedimento potrebbe essere legato alla carenza di gravi indizi già evidenziata dalla Corte di Cassazione in precedenti fasi dell’inchiesta.

Disposto invece il rinvio a giudizio per l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi e per l’imprenditore Giuseppe Cipriano, accusati di omicidio. Romolo Ridosso sarà processato con rito abbreviato per il suo presunto coinvolgimento in un sopralluogo avvenuto prima del delitto, mentre Giovanni Cafiero dovrà rispondere di violazione della normativa sugli stupefacenti.

Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, fu ucciso il 5 settembre 2010 mentre rientrava a casa: contro di lui furono esplosi nove colpi di pistola. Un delitto rimasto per anni senza verità definitiva, tra archiviazioni e nuove piste investigative.

Il colonnello Cagnazzo, arrestato nel 2024 e detenuto per sette mesi, era stato poi scarcerato dopo l’annullamento della misura cautelare disposto dalla Cassazione. In precedenza, anche il Tar del Lazio aveva annullato il provvedimento di sospensione dal servizio deciso dal Ministero della Difesa.

Il procedimento giudiziario prosegue ora con il rinvio a giudizio degli altri imputati, mentre resta ancora aperta la ricerca della verità su uno dei casi più complessi della cronaca italiana recente.