La città di Pagani si prepara a rendere omaggio alla memoria di Carmine Califano. Martedì 31 marzo la sala teatro del Centro Sociale sarà ufficialmente intitolata al maestro e regista, figura storica della scena culturale cittadina.

Califano è stato un punto di riferimento per generazioni di giovani, grazie al suo impegno nella diffusione del teatro come strumento di espressione e crescita. Fondatore nel 1983 dell’Officina Teatrale Gruppo Aperto, diede vita successivamente al Collettivo Acca, compagnia che ha guidato per oltre trent’anni, contribuendo in modo significativo alla vita artistica del territorio.

L’intitolazione è stata approvata dall’amministrazione guidata dal sindaco De Prisco, su proposta della Pro Loco Castello di Cortimpiano, presieduta da Antonio Avigliano, con il supporto dell’assessore alla cultura Valentina Oliva.

Negli ultimi anni, Califano aveva continuato la sua attività presso lo stesso spazio teatrale, promuovendo anche laboratori in collaborazione con l’Unità Operativa di Salute Mentale di Nocera Inferiore, con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale attraverso l’arte.

La cerimonia di intitolazione si terrà a partire dalle ore 19:00 con la scopertura della targa commemorativa, seguita da interventi istituzionali e dal ricordo della famiglia, in particolare del figlio Pierfrancesco Califano.

La serata proseguirà con momenti teatrali tratti dagli spettacoli del maestro e accompagnamenti musicali, in un evento che unisce memoria, cultura e partecipazione. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle figure che hanno segnato la storia culturale di Pagani.