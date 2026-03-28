PAGANI – Si accende il confronto politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Pagani. Al centro della polemica le dichiarazioni dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello sulla candidatura di Nicola Campitiello, che hanno innescato la dura reazione del viceministro di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

Il caso nasce da un commento social attribuito a Martusciello, in cui il coordinatore regionale azzurro avrebbe espresso un giudizio fortemente critico sul candidato, arrivando a scrivere “meglio la sorella” in riferimento a Campitiello. Una frase che ha immediatamente acceso la polemica all’interno del centrodestra campano.

Le parole sono state interpretate come un attacco politico diretto e hanno generato tensioni nella coalizione, soprattutto dopo il sostegno ufficiale di Fratelli d’Italia alla candidatura del chirurgo plastico.

La replica di Cirielli è arrivata a stretto giro sui social, dove il viceministro ha definito il commento “squallido” e ha criticato duramente l’esponente di Forza Italia, parlando di una “povertà politica” nei toni utilizzati.

Lo scontro si inserisce in un quadro già complesso di equilibri interni al centrodestra in Campania e rischia di avere ripercussioni sulla gestione delle prossime amministrative.

Resta ora da capire se la polemica rientrerà o se lo scontro tra i due esponenti politici si allargherà ulteriormente nelle prossime settimane.