Le spoglie mortali di Bartolo Longo sono state ricollocate nella cappella a lui dedicata all’interno del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, al termine dei lavori di riqualificazione dello spazio di preghiera.

La solenne celebrazione si è svolta nel pomeriggio di venerdì 27 marzo a Pompei, alla presenza di numerosi fedeli e pellegrini. La traslazione delle reliquie è partita dall’altare di San Giuseppe per giungere nella cappella dedicata al Santo, accompagnata da una partecipata processione.

A presiedere il rito è stato l’arcivescovo Tommaso Caputo, che ha celebrato la Santa Messa e benedetto la nuova mensa dell’altare. Alla cerimonia hanno preso parte sacerdoti, religiosi, associazioni ecclesiali, rappresentanti dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e numerosi laici, insieme ai bambini e ai giovani accolti nelle opere caritative nate dall’intuizione del fondatore.

Durante l’omelia, l’arcivescovo ha sottolineato il valore spirituale del ritorno delle reliquie accanto all’altare, evidenziando come la figura del Santo continui a rappresentare un punto di riferimento per la comunità.

Il momento assume un significato ancora più forte a pochi mesi dalla canonizzazione di Bartolo Longo, proclamato santo il 19 ottobre 2025 in Piazza San Pietro da Papa Leone XIV.

Fondatore del Santuario e promotore del culto della Madonna del Rosario, Bartolo Longo ha lasciato un segno profondo nella storia religiosa e sociale della città, attraverso opere educative e assistenziali dedicate soprattutto ai più fragili. Il ritorno delle reliquie nella cappella rappresenta oggi un segno di continuità nella memoria e nella devozione verso una figura centrale per Pompei.