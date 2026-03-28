Momenti di forte tensione giovedì sera a Salerno, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove una violenta lite è scoppiata nei pressi del Pronto Soccorso.

Intorno alle 22:00, due uomini – presumibilmente di nazionalità marocchina – sono arrivati davanti al reparto di emergenza in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’abuso di alcol. La discussione è degenerata rapidamente in una rissa, proseguita fino all’area parcheggio.

Durante la colluttazione, uno dei due ha rotto una bottiglia di vetro, utilizzandola come arma impropria e minacciando il connazionale e il personale di vigilanza intervenuto per sedare gli animi. Una guardia giurata è rimasta coinvolta nello scontro.

La situazione è stata riportata alla calma grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato, che hanno bloccato l’aggressore. L’uomo è stato arrestato e la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.