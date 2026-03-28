Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania, al termine del tavolo di verifica con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i risultati raggiunti rispetto alle indicazioni fornite durante le verifiche intermedie del 2025, in particolare sul miglioramento dei programmi di screening, sul potenziamento dei posti letto nelle Rsa e sulla corretta erogazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza).

Dalla documentazione presentata è emerso che la Campania ha raggiunto la sufficienza in tutte e tre le aree assistenziali monitorate dal Nuovo Sistema di Garanzia per il 2024, confermando i dati positivi già registrati l’anno precedente. Rilevati anche significativi progressi sia negli screening sanitari sia nella disponibilità di posti nelle residenze sanitarie assistenziali.

Alla luce dei risultati ottenuti, il Ministero ha quindi dato il via libera all’uscita dal piano di rientro, segnando un passaggio importante per il sistema sanitario regionale.