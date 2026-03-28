SCAFATI – Si chiude sul piano giudiziario la vicenda tra il sindaco di Pasquale Aliberti e Mario Santocchio, segretario cittadino di Fratelli d’Italia.

Il primo cittadino è stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 2.600 euro per diffamazione nei confronti dell’esponente politico locale. Al centro del procedimento alcune dichiarazioni in cui Aliberti avrebbe accostato Santocchio al clan dei Casalesi, affermazioni ritenute lesive della sua reputazione.

La vicenda era nata da una querela presentata da Santocchio, che aveva inizialmente portato a una richiesta di condanna più severa, pari a sette mesi di reclusione. L’esito finale del processo ha però trasformato la pena in una multa.

Con la decisione del giudice si conclude quindi la fase giudiziaria della controversia tra i due esponenti politici, almeno sul piano legale, dopo mesi di tensioni e contrapposizioni pubbliche.