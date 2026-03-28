STRIANO – Una violenta lite familiare degenerata in tragedia sfiorata. Un uomo di 65 anni, di nazionalità bulgara, ha accoltellato il figlio di 43 anni al culmine di una discussione legata a questioni domestiche, tra cui la gestione della casa e gli orari di uscita e rientro.

L’episodio è avvenuto nella notte in via Roberto Serafino, dove alcuni residenti, allarmati dalle grida, hanno contattato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di San Giuseppe Vesuviano, che hanno trovato il 65enne ancora con il coltello in mano – una lama di circa 20 centimetri – e il figlio ferito a terra in una pozza di sangue.

Il 43enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Sarno: ha riportato una ferita all’addome con interessamento dell’intestino ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore è stato arrestato e trasferito in carcere, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.