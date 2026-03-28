È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno dell’ora legale. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo sarà necessario spostare in avanti le lancette degli orologi, segnando così l’avvio della stagione primaverile con giornate più lunghe e un maggiore risparmio energetico.

Il cambio avverrà alle 2:00, quando si passerà direttamente alle 3:00. Un’ora in meno di sonno, dunque, ma più luce nelle ore serali.

I dispositivi digitali come smartphone, computer e tablet si aggiorneranno automaticamente, mentre per gli orologi analogici e alcuni elettrodomestici sarà necessario intervenire manualmente.