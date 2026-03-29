VIBONATI – Un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione di famiglia in via Roma, nel centro cittadino. La notizia ha suscitato forte impressione tra i residenti, che conoscevano la vittima.

A dare l’allarme è stato un parente, preoccupato per l’impossibilità di contattarlo da diverse ore. La richiesta di intervento è arrivata poco dopo la mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno aperto l’abitazione e rinvenuto il corpo dell’uomo già privo di vita. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso.

La salma è stata trasferita all’ospedale “Immacolata” di Sapri, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro, che ha disposto un esame esterno sul corpo. Dai primi accertamenti non emergerebbero segni di violenza; non si esclude l’ipotesi del gesto volontario.