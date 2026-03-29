Dramma nel centro storico di Sanza, dove un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita e carbonizzato all’interno della propria abitazione.

A fare la tragica scoperta sono stati i carabinieri, intervenuti dopo l’allarme lanciato dai familiari, che non avevano più notizie dell’uomo da diversi giorni. Il 68enne, vedovo e residente da solo, era stato visto l’ultima volta domenica scorsa, in occasione del voto al referendum.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe aver accusato un malore, finendo nel camino dell’abitazione. Un’ipotesi che dovrà essere confermata dagli accertamenti in corso.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Sapri, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per chiarire con esattezza la dinamica del decesso.