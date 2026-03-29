Massimo D’Onofrio scioglie le riserve e punta alla guida della città, tra divisioni nel centrodestra e programma su verde e socialità

La candidatura ufficiale

A Pagani arriva l’ufficialità: Massimo D’Onofrio aderisce a Forza Italia e si candida alla carica di sindaco. Una scelta che segna un passaggio politico chiaro e definisce uno dei principali protagonisti della prossima competizione elettorale. La decisione si inserisce in un quadro di centrodestra frammentato, dove le diverse anime politiche faticano a trovare una sintesi unitaria.

Una figura di raccordo

Nonostante le divisioni, Massimo D’Onofrio viene considerato una figura capace di fare da raccordo tra i processi politici e le dinamiche cittadine. Un profilo che punta a intercettare consenso trasversale, in un contesto dove la frammentazione rischia di pesare sugli equilibri elettorali.

Le priorità del programma

Tra i punti centrali del programma emerge il recupero delle aree verdi e degli spazi pubblici, insieme alla necessità di rilanciare l’interazione sociale, considerata carente negli ultimi anni. Un’impostazione che guarda alla qualità della vita urbana e alla ricostruzione di un tessuto sociale più coeso, in una città chiamata a ritrovare nuove prospettive di sviluppo.

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Aldo Severino

Aldo Severino sono nato ad Angri nel 1963. Sono giornalista pubblicista, presidente Pro Loco Angri, presidente Confesercenti Angri e Vice Presidente della Confesercenti Provinciale di Salerno. La mia professione è Gioielliere e Orefice, e nel tempo libero mi piace organizzare eventi e presentare spettacoli. Le mie passioni sono la radio e ascoltare musica, per via della lunga militanza in varie Radio locali come speaker e doppiatore di spot pubblicitari.

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