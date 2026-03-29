Pensava di accusare un semplice malore, invece stava per diventare madre. È la sorprendente vicenda accaduta nel fine settimana all’AORN San Pio di Benevento, dove una donna ha partorito improvvisamente senza sapere di essere incinta.

La paziente si era recata al Pronto Soccorso per dolori improvvisi, inizialmente interpretati come un malessere generale. Solo con il peggiorare dei sintomi e l’intensificarsi delle contrazioni è emerso il quadro reale: era in corso un travaglio.

I sanitari della UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso sono intervenuti tempestivamente, assistendo la donna fino alla nascita della bambina. Il parto è avvenuto senza complicazioni, nonostante l’assoluta inconsapevolezza della madre, che assumeva regolarmente la pillola anticoncezionale.

Il caso rientra nel fenomeno della cosiddetta “gravidanza criptica”, una condizione riconosciuta in ambito medico in cui la gestazione passa inosservata fino a fasi avanzate o, in rari casi, fino al momento del parto.

Soddisfazione è stata espressa dalla direzione sanitaria dell’ospedale, che ha sottolineato la prontezza e la professionalità del personale coinvolto: una situazione d’emergenza trasformata in una storia a lieto fine.