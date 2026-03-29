Intervento senza mezzi termini di Vincenzo De Luca sul caso dei bambini allontanati dalla cosiddetta “famiglia del bosco” in Abruzzo. L’ex governatore e candidato sindaco di Salerno ha espresso una posizione molto netta, invocando pene severe per i genitori.

«La libertà individuale non può mai andare a scapito della salute e della dignità dei bambini», ha dichiarato De Luca, sottolineando le condizioni in cui, secondo quanto emerso, vivevano i minori: senza vaccinazioni, senza frequenza scolastica e privi di adeguata assistenza sanitaria.

Il presidente ha inoltre evidenziato come i bambini vivessero in condizioni precarie, in un contesto privo di servizi essenziali, parlando apertamente di responsabilità dei genitori per il trauma subito dai figli.

Parole destinate ad alimentare il dibattito su un caso che continua a far discutere l’opinione pubblica tra tutela dei minori e limiti della libertà individuale.