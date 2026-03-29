Gli italiani nel mondo continuano a sorprendere, e questa volta la scoperta riguarda una delle star più celebri della musica internazionale, Taylor Swift. Secondo una ricostruzione genealogica, l’artista avrebbe origini nel Cilento, precisamente a Castelnuovo Cilento.
A portare alla luce il legame è stato il lavoro del Museo del Cognome di Padula insieme al professor Giuseppe Galzerano, che ha rintracciato l’atto di nascita del trisavolo della cantante, Carmine Antonio Baldi, originario proprio del piccolo centro salernitano.
La ricerca è confluita anche in una pubblicazione dedicata, che ricostruisce le radici familiari dell’artista, confermando un legame con il territorio cilentano già emerso in passato anche su testate internazionali come The Times.
Un dettaglio che rafforza ancora una volta la diffusione delle origini italiane nel mondo e aggiunge un tassello curioso alla storia personale di una delle icone pop più influenti degli ultimi anni.