La primavera tarda a decollare in Campania. Dopo un sabato caratterizzato da instabilità, venti tesi e temperature sotto la media, la giornata di oggi, domenica 29 marzo, si presenta come una fase di transizione: cielo variabile con schiarite e condizioni generalmente più stabili, ma clima ancora freddo.
Si tratta però di una pausa temporanea. A partire da lunedì 30 marzo è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una perturbazione di origine scandinava, che riporterà piogge diffuse e un ulteriore calo delle temperature.
Il maltempo entrerà nel vivo tra lunedì pomeriggio e martedì, quando sono previste precipitazioni anche intense, localmente temporalesche, soprattutto al Centro-Sud. Possibili nevicate sull’Appennino oltre i 900 metri.
Secondo le attuali proiezioni, la fase instabile potrebbe protrarsi per diversi giorni, con condizioni quasi invernali almeno fino al Venerdì Santo. Solo nel lungo termine si intravede un possibile miglioramento in vista della Pasqua, ma al momento le previsioni restano incerte.
Tendenza:
- Domenica 29: variabile con schiarite, freddo
- Lunedì 30: peggiora dal pomeriggio
- Inizio settimana: piogge diffuse e calo termico
Ombrelli ancora a portata di mano.