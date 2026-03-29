Continua senza sosta la marcia della Scafatese Calcio, già campione del Girone G, che espugna il “Mazzella” battendo l’Ischia Calcio per 2-0 e allungando a tredici la striscia di vittorie consecutive.

Prima del fischio d’inizio, bel gesto di sportività dei padroni di casa che rendono omaggio agli avversari con il “Pasillo de Honor”. In campo, però, la gara resta equilibrata nel primo tempo, con poche occasioni e ritmi alti ma senza reti.

La partita si decide nella ripresa grazie ai cambi del tecnico Ferraro. Gli ingressi di Palmieri e Molinaro risultano decisivi: al 74’ è proprio Palmieri a sbloccare il match con un tap-in sottoporta su cross di Di Santo. Nel finale, all’85’, Molinaro chiude i conti con un’azione personale, superando il portiere e firmando il definitivo 0-2.

Una vittoria che conferma lo stato di forma dei “canarini”, protagonisti di un finale di stagione impeccabile e sempre più lanciati dopo la conquista del campionato.