Una storia di solidarietà arriva da Battipaglia, dove un autista di bus ha compiuto un gesto che ha commosso l’intera comunità.

Protagonista è Gabriele Calabrese, autista della ditta Palmieri, che nella giornata del 28 marzo ha notato, nei pressi della stazione, una donna africana con il figlio di 5 anni, sotto la pioggia, infreddoliti e carichi di borse e scatoloni. I due, senza casa e affamati, erano diretti a Napoli per un appuntamento all’ufficio immigrati.

Senza esitare, l’uomo ha deciso di aiutarli: prima offrendo loro un pasto caldo, poi trovando una sistemazione temporanea per consentire a madre e figlio di riprendersi.

Un gesto semplice ma concreto, che dimostra come umanità e gentilezza possano fare la differenza. La vicenda, diffusa rapidamente, ha raccolto apprezzamenti e riconoscenza, trasformando l’autista in un esempio positivo per tutta la comunità.