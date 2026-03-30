Tragedia sul lavoro a Bellizzi, in provincia di Salerno, dove un operaio di 49 anni, Ciro Di Martino, ha perso la vita all’interno dell’ovattificio Fortunato.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, originario di Montecorvino Rovella, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa in uso nell’impianto. Immediato l’intervento dei sanitari della Croce Verde, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del macchinario coinvolto e l’esame autoptico sul corpo della vittima.