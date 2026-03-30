Rafforzamento dell’organico presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Arrivano sei i nuovi giudici, divisi tra sezione civile e penale. Una revisione di organico ascrivibile anche all’imminente accorpamento con il foro di Cava de’ Tirreni così come deciso dal governo centrale. Arrivano nella città capofila dell’agro il giudici Emanuela Musi, Franco Russo Guerro, Luigi Levita, dei due giudici provenienti dal tribunale di Vallo della Lucania, Carla Di Filippo e Antonio Tarallo, e di Gustavo Denise, saranno effettivi in servizio dal prossimo marzo 2013...