Si allarga il caso legato all’ospedale Ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è morto il piccolo Domenico Caliendo.
L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, ha annunciato la presentazione di altre tre richieste di risarcimento, per un valore complessivo che potrebbe raggiungere circa 10 milioni di euro.
Le nuove istanze riguarderebbero, secondo quanto dichiarato, la morte di altri tre bambini avvenuta nello stesso ospedale, casi che sarebbero collegati a presunte infezioni da batteri nosocomiali. Tra questi, anche un piccolo paziente sottoposto a trapianto di cuore.
Già nelle scorse settimane era stata avanzata una prima richiesta di risarcimento da 3 milioni di euro per il decesso del piccolo Domenico, attraverso un tentativo di componimento bonario.
Al centro della vicenda anche la questione assicurativa: secondo quanto riferito dal legale, il Monaldi sarebbe attualmente privo di copertura assicurativa e opererebbe in regime di “autotutela”, dopo che in passato la compagnia assicurativa avrebbe richiesto un premio molto elevato per la polizza.