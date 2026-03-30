Svolta importante per la sanità nel Vesuviano: presso l’Ospedale Sant’Anna–Madonna delle Neve è stato attivato il nuovo reparto di chirurgia robotica, segnando un passo decisivo verso l’innovazione tecnologica e la qualità delle cure.

A poche settimane dall’avvio, l’équipe medica ha già eseguito con successo quattro interventi di rimozione tumorale, in particolare su colon e retto, dimostrando l’efficacia del sistema e la preparazione dei professionisti coinvolti. Un risultato che rilancia il presidio come punto di riferimento per l’intero territorio.

Il sistema robotico consente operazioni mininvasive ad altissima precisione, con benefici concreti per i pazienti: meno dolore post-operatorio, tempi di degenza ridotti e minori complicanze. Un cambio di paradigma per un’area che spesso era costretta a rivolgersi fuori regione per interventi complessi.

Le attività rientrano nei percorsi dedicati alle patologie oncologiche dell’apparato digerente, integrando diagnosi, trattamento e follow-up. Inoltre, la presenza di una doppia consolle permette anche la formazione dei giovani chirurghi in condizioni di massima sicurezza.

A regime, il sistema sarà operativo quotidianamente con circa 200 interventi l’anno, coinvolgendo diverse specialità: dalla chirurgia oncologica all’urologia, fino alla ginecologia.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, che ha sottolineato come l’investimento completi un percorso già strutturato per i pazienti oncologici. Plauso anche dal sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, che ha parlato di “eccellenza e svolta importante per il territorio”.