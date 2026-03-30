La Campania protagonista dell’ultima estrazione del Lotto, con vincite importanti in diverse città. A sorridere è anche Scafati, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da ben 120mila euro con una giocata di appena 1 euro.
La schedina vincente, giocata presso una ricevitoria di piazza Vittorio Veneto, riportava i numeri 15-17-21-29 sulla ruota Nazionale. Un colpo incredibile che conferma come, a volte, basti una puntata minima per cambiare la giornata.
Le altre vincite in Campania
La fortuna ha fatto tappa anche a Mugnano di Napoli, dove con 1,50 euro giocati sulla ruota di Bari (numeri 1-4-11-53) è stata centrata una vincita da 180mila euro, una delle più alte dell’anno.
A Casal di Principe, invece, sono stati vinti 25mila euro al 10eLotto con una giocata da 20 euro.