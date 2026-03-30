Tragedia lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Salerno, dove una donna di circa 40 anni ha perso la vita dopo un improvviso malore.

La vittima, di nazionalità indiana, si trovava all’interno di un’area di servizio quando è stata colpita da un arresto cardiaco. Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi dell’associazione La Solidarietà, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, però, per la donna non c’è stato nulla da fare.

L’episodio ha profondamente scosso i presenti nell’area di sosta. Resta ora da chiarire con precisione la dinamica e le cause del decesso, anche se al momento si tratterebbe di un malore improvviso.