Colpo alla camorra con un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e guidata dal procuratore Nicola Gratteri: 23 persone sono state arrestate nell’ambito di un’inchiesta che ha colpito il Clan dei Casalesi, fazione Zagaria.

Il blitz, eseguito dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta e dal ROS, ha portato in carcere 19 indagati, mentre altri 4 sono finiti agli arresti domiciliari. L’indagine, avviata nel 2019, ha ricostruito l’evoluzione del clan, oggi meno violento ma con una forte capacità imprenditoriale e ramificazioni anche all’estero, in particolare tra Spagna e Dubai per il riciclaggio dei capitali.

Secondo gli inquirenti, la gestione della fazione sarebbe stata affidata ai familiari del boss Michele Zagaria, con un’organizzazione capace di controllare ampi settori economici: dalle compravendite immobiliari alle attività commerciali, fino alla gestione delle slot machine.

Le indagini hanno documentato estorsioni, usura e traffico di droga, oltre a un progetto di espansione nel narcotraffico grazie ai contatti con la cosca Bellocco della ’ndrangheta. L’obiettivo era importare grandi quantitativi di stupefacenti e dominare il mercato locale.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati armi, circa 11 chili di droga e beni aziendali per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro, tra cui una società attiva nel settore dei rifiuti.

Gli investigatori parlano di un clan che “ha cambiato pelle”: meno omicidi, ma un controllo ancora capillare del territorio e una forte capacità di infiltrazione nell’economia legale.