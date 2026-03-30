Non esisteva alcuna associazione a delinquere finalizzata allo spaccio: lo ha stabilito il II Collegio del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha assolto sette giovani imputati al termine del processo di primo grado.

L’inchiesta, risalente al 2016, ipotizzava un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti tra Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani. Alcuni degli imputati erano già stati condannati in passato per singoli episodi di spaccio e detenzione.

Le accuse e l’inchiesta

Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe gestito un’attività strutturata di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, con approvvigionamenti dall’area vesuviana e distribuzione sul territorio. Le indagini si erano basate su circa trenta episodi documentati, intercettazioni ambientali e comunicazioni via WhatsApp, come riportato da “SalernoToday“.

Nel corso delle operazioni, i militari avevano arrestato cinque persone in flagranza, sequestrando circa 100 grammi di cocaina e 2 chili di marijuana.

La decisione del Tribunale

Nonostante la richiesta di pene severe — fino a 14 anni per i presunti promotori e 7 per gli altri — il Tribunale ha disposto l’assoluzione per tutti “perché il fatto non sussiste”.

Una decisione che accoglie la linea difensiva sostenuta dagli avvocati Gregorio Sorrento, Giovanni Palumbo, Bonaventura Carrara e Costantino Cardiello.

Le motivazioni della sentenza chiariranno nel dettaglio le ragioni dell’esclusione dell’ipotesi associativa, distinguendo tra eventuali responsabilità individuali e l’assenza di una struttura organizzata stabile.