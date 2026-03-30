Nuovi sviluppi e dichiarazioni nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica.

A intervenire è il colonnello Fabio Cagnazzo, recentemente prosciolto dal Gup dopo essere stato arrestato e successivamente scarcerato. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha ribadito con fermezza la propria posizione:

«Per me questo caso sarà chiuso solo quando sarà trovato il vero colpevole. La verità è nelle carte processuali, ma non è quella raccontata finora».

Il giudice ha invece disposto il rinvio a giudizio per l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, per l’imprenditore Giuseppe Cipriano e per Giovanni Cafiero, che dovrà rispondere della sola accusa di traffico di stupefacenti.

Cagnazzo ha parlato anche delle conseguenze personali e professionali della vicenda: «Sono stato danneggiato profondamente. Anche se molti mi ritenevano innocente, tanti si sono fermati ai titoli di stampa. La mia carriera è stata bloccata ingiustamente».

Il colonnello ha infine sottolineato il legame personale con Vassallo e il proprio impegno per la verità: «Angelo era mio amico. Avrei voluto giustizia già nel 2010. La cosa che più mi amareggia è che sia stato frainteso il mio impegno: ho sempre e solo cercato di servire la brava gente».

La vicenda giudiziaria resta dunque aperta e complessa, con ancora molti interrogativi da chiarire su uno dei casi più discussi degli ultimi anni in Campania.