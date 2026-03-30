A Pagani prende forma il quadro politico in vista delle prossime amministrative. L’assessore Luana Giammetta e il consigliere Nello Palumbo hanno ufficializzato la loro candidatura a sostegno dell’attuale sindaco Lello De Prisco.

Una scelta che, sottolineano, non è occasionale ma rappresenta la continuità di un percorso politico e amministrativo già avviato. I due esponenti evidenziano il lavoro svolto nell’ultimo anno, segnato dalla gestione di un Comune uscito da una situazione di dissesto finanziario.

Nel comunicato si parla di un’azione amministrativa “seria e concreta”, portata avanti senza proclami ma con programmazione e visione a lungo termine. Proprio la continuità, secondo Giammetta e Palumbo, rappresenta un elemento centrale per garantire risultati nei prossimi mesi.

Ribadita anche la fiducia nel primo cittadino, descritto come una guida capace di coniugare determinazione e dialogo, in un contesto politico che si preannuncia sempre più competitivo.

I due candidati rivendicano infine una scelta di campo chiara: da un lato chi punta sulla costruzione di un percorso amministrativo solido, dall’altro – sottolineano – chi rincorre consenso senza basi concrete. Un messaggio politico netto, in vista di una campagna elettorale che entra nel vivo.