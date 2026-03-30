Politiche sociali e territorio. Un volume dedicato alle politiche sociali in Campania e al ruolo strategico dei servizi per famiglie e comunità locali

Un modello per le politiche sociali

Angri. I centri per le famiglie in Campania sono al centro di un volume curato da Gerardo Cardillo insieme ai suoi collaboratori. Cardillo, direttore della società consortile Agro Solidale, rappresenta oggi un punto di riferimento per le politiche sociali nell’Agro nocerino – sarnese, considerato un modello efficace di intervento e coordinamento territoriale.

Fragilità sociali e nuove dinamiche

Ragazzi difficili e famiglie complesse delineano uno scenario che negli ultimi anni si è progressivamente consolidato, rendendo sempre più difficile l’interazione sociale tra giovani, nuclei familiari e istituzioni. Si registra una crescente tendenza all’isolamento, con famiglie meno propense al confronto e sempre più distanti dai contesti comunitari.

Il ruolo delle politiche sociali

La mancanza di riferimenti culturali solidi e l’affermarsi di una società “liquida” contribuiscono a indebolire la costruzione di una filiera sociale efficace tra famiglie e istituzioni. In questo contesto, le politiche sociali assumono un ruolo centrale nel ricostruire legami, promuovere inclusione e sostenere percorsi condivisi.

La sfida delle amministrazioni locali

Anche le amministrazioni comunali, da sempre vicine a queste problematiche, sono oggi chiamate a confrontarsi con bisogni sempre più complessi. La sfida è quella di adottare un nuovo paradigma operativo, capace di offrire risposte concrete e strutturate alle esigenze emergenti della comunità.

Sarno, inaugurato spazio giovani a Villa Lanzara DesTEENazione (video)