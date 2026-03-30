Cresce la preoccupazione ad Angri, dove alcuni residenti di un condominio in via Cristoforo Colombo hanno scoperto segni sospetti sulle porte di casa, riconducibili – secondo i primi sospetti – a un possibile linguaggio utilizzato dai ladri per pianificare i furti.

L’allarme è scattato quando una famiglia, rientrando nel proprio appartamento, ha notato numeri e lettere incisi o disegnati sulla porta. Un dettaglio che ha subito fatto pensare a una tecnica già nota: la “marcatura” degli obiettivi da colpire.

Secondo quanto riferito dai residenti, ogni simbolo potrebbe avere un significato preciso: dalla scelta dell’orario migliore per agire (giorno, notte o pomeriggio), fino a indicazioni sulla presenza di oggetti di valore o sulla vulnerabilità dell’abitazione. Tra i segni segnalati, anche simboli che indicherebbero appartamenti già visitati o con pochi occupanti, come riportato da “Il Mattino“.

La scoperta ha portato alla denuncia ai carabinieri, mentre nei giorni precedenti alcuni condomini avevano già notato movimenti sospetti di sconosciuti tra le palazzine, ipotizzando una fase di ricognizione.