Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di aprile saranno disponibili a partire da mercoledì 1° in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno.
Dalla stessa data, gli importi saranno accreditati anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito automatico. Chi possiede una carta di debito collegata potrà prelevare direttamente dagli ATM Postamat presenti sul territorio, evitando così file agli sportelli.
Consigli per evitare attese
Per ridurre i tempi di attesa, Poste consiglia di recarsi negli uffici:
- nelle ore meno affollate (tarda mattinata o pomeriggio)
- nei giorni successivi al primo del mese
Inoltre, i titolari di carta di debito associata a conto o libretto possono beneficiare gratuitamente di una copertura assicurativa: è previsto un rimborso fino a 700 euro l’anno in caso di furto di contante nelle due ore successive al prelievo, sia allo sportello che agli ATM Postamat.