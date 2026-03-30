Rocambolesco inseguimento nella tarda serata a Pomigliano d’Arco, dove la polizia municipale ha arrestato un giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante.

Tutto è iniziato in via Caiazzo, quando una pattuglia in moto ha intimato l’alt a due ragazzi a bordo di uno scooter con targa polacca. Il conducente ha però ignorato lo stop, dando il via a una fuga terminata in via Aurora dopo un inseguimento ad alta tensione.

I vigili urbani sono riusciti a bloccare uno dei due: si tratta di un 23enne di Castello di Cisterna, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’altro giovane è invece riuscito a far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 36 grammi tra hashish, marijuana e cocaina, già suddivisi in dosi, oltre a 385 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Sequestrato anche lo scooter.

Il 23enne è ora in attesa di rito direttissimo presso il Tribunale di Nola, mentre proseguono le indagini per identificare il complice anche attraverso i sistemi di videosorveglianza.

“Continueremo a intensificare i controlli, senza tolleranza verso chi mette a rischio la sicurezza”, ha dichiarato il comandante della municipale, Gennaro Parisi.