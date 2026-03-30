Riqualificazione e valorizzazione urbana. Interventi in corso per restituire spazi alla comunità e rilanciare piazza e centro storico con un progetto di riqualificazione

Interventi nel cuore della città

Prosegue a San Valentino Torio il percorso di rigenerazione urbana che in questi giorni interessa in modo significativo il centro cittadino. Un’opera di riqualificazione che punta a ridisegnare gli spazi pubblici, migliorando la fruibilità e restituendo decoro a una delle aree più rappresentative del paese. I lavori si concentrano in particolare sulla piazza e sulle zone limitrofe, con l’obiettivo di creare un contesto più accogliente e funzionale.

L’obiettivo dell’amministrazione

Restituire gli spazi alla comunità rappresenta la linea guida dell’azione amministrativa guidata dal sindaco Michele Strianese. L’intervento si inserisce in una visione più ampia di rilancio urbano, che mira a valorizzare il centro storico non solo sotto il profilo estetico, ma anche sociale ed economico. La cura dei dettagli e l’attenzione alla qualità degli interventi diventano elementi centrali per costruire un’identità urbana più forte e riconoscibile.

Valorizzazione e prospettive future

La riqualificazione del centro cittadino si configura come un passaggio strategico per il futuro di San Valentino Torio. Migliorare gli spazi pubblici significa favorire la socialità, incentivare le attività commerciali e rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Un processo che, se portato avanti con continuità, può trasformare il volto della città e renderla più attrattiva e vivibile.

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