Colpo di scena nella lunga vicenda delle cartelle esattoriali del Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno: la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente, confermando definitivamente la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 2020.

Una decisione che chiude un contenzioso durato oltre dieci anni e dà ragione a 326 proprietari di immobili di Scafati, che si erano opposti al pagamento dei contributi consortili.

La vicenda

Tutto nasce dalle cartelle inviate dal Consorzio ai proprietari di immobili situati nel centro urbano. I cittadini avevano contestato l’obbligo di pagamento, sostenendo di non ricevere alcun beneficio concreto dalle opere consortili, trattandosi di immobili privi di destinazione agricola.

Già nel 2014 il Tribunale di Nocera Inferiore aveva accolto le loro ragioni, riconoscendo l’assenza di utilità e basandosi anche su una consulenza tecnica d’ufficio.

I successivi gradi di giudizio

Il Consorzio aveva impugnato la decisione, ma la Corte d’Appello aveva respinto il ricorso, ritenendo inammissibili alcune deduzioni presentate solo in secondo grado e la documentazione prodotta tardivamente, tra cui il Piano di classifica.

Inoltre, alcune norme richiamate dall’ente risultavano modificate dopo i fatti oggetto della causa, elemento che ha rafforzato la posizione dei cittadini.

La decisione finale

Con la pronuncia della Cassazione, la vicenda si chiude definitivamente: nessun obbligo di pagamento per i proprietari coinvolti e conferma del principio secondo cui il contributo consortile è dovuto solo in presenza di un beneficio concreto e diretto.

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza e ad avere possibili ripercussioni anche su altri contenziosi simili in Campania e non solo.