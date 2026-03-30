Notte movimentata in via De Gasperi a Torre del Greco, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo e persino di corrompere i carabinieri.

Il 50enne, alla guida di uno scooter insieme a una donna di 35 anni, non si è fermato subito all’alt imposto dai militari, provando a eludere il controllo. Una volta bloccato, durante le verifiche, avrebbe offerto una banconota da 50 euro nel tentativo di evitare il fermo amministrativo del mezzo.

Il gesto è stato immediatamente respinto, ma la situazione è degenerata: l’uomo ha reagito con violenza, aggredendo i carabinieri. Ne è nata una breve colluttazione, al termine della quale è stato immobilizzato e arrestato.

Per lui sono scattate le accuse di istigazione alla corruzione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Una vicenda paradossale: nel tentativo di evitare una semplice sanzione, è finito in manette.