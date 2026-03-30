Raid in una chiesa di Torre del Greco, dove un ladro solitario si è introdotto nella sagrestia della Chiesa della Madonna del Principio, nel quartiere Sant’Anna, portando via il borsello del parroco.
A essere colpito è stato don Luigi Magliulo, che si è accorto del furto al termine della celebrazione della messa. All’interno del borsello c’erano documenti personali e denaro.
In un primo momento il sacerdote ha atteso, sperando in una restituzione spontanea almeno dei documenti, ma senza esito. Dopo un’intera giornata senza novità, ha quindi sporto denuncia alle forze dell’ordine.
Le indagini sono ora affidate anche alle immagini di videosorveglianza della chiesa, mentre alcuni fedeli hanno segnalato la presenza, durante la Via Crucis, di un uomo incappucciato con atteggiamento sospetto.
L’episodio riaccende l’allarme in città: solo un anno fa una serie di furti in chiese aveva portato all’individuazione del cosiddetto “ladro dei parroci”. Un nuovo colpo che scuote la comunità parrocchiale, già provata, e riporta al centro il tema della sicurezza nei luoghi di culto.