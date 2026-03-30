Dramma nella notte tra sabato e domenica sulla statale sorrentina. Nicola Savarese, 54 anni, ha perso la vita all’interno della Galleria di Seiano dopo essere uscito poco prima dal pronto soccorso di Castellammare di Stabia.

L’uomo si era recato in ospedale a seguito di un malore. Dopo gli accertamenti, aveva deciso di rientrare autonomamente nella sua abitazione a Vico Equense. Un tragitto breve e abituale, che però si è trasformato in tragedia.

Poco dopo la mezzanotte, mentre percorreva la galleria, avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto, andando a schiantarsi. L’impatto è stato fatale: il 54enne è morto sul colpo, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Pompei per i rilievi. Tra le ipotesi principali c’è quella di un malore improvviso alla guida, che potrebbe aver causato l’incidente. La Procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso.

La notizia ha sconvolto la comunità di Vico Equense, dove Savarese era molto conosciuto e stimato. L’ennesimo incidente mortale su un tratto di strada da tempo considerato critico riaccende il tema della sicurezza lungo la statale sorrentina.