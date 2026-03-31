La Guardia di Finanza di Avellino ha scoperto uno studio medico odontoiatrico abusivo gestito da due persone, un italiano e un cittadino ucraino, privi dell’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Il controllo

All’interno del locale sono state rinvenute attrezzature professionali complete, tra cui:

  • un apparecchio radiografico portatile;
  • strumenti e materiali odontoiatrici;
  • farmaci;
  • documentazione contabile ed extracontabile.

Sequestri e indagini

Lo studio, insieme a tutte le attrezzature e ai materiali, è stato posto sotto sequestro probatorio. Sequestrata anche la documentazione utile a ricostruire il volume d’affari dell’attività, ai fini del recupero fiscale degli introiti non dichiarati.

Le accuse

I due soggetti sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione medica.

Redazione

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