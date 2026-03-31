Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato l’imprenditore sanitario Vincenzo Schiavone, titolare del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, a 4 anni e mezzo di carcere per falso in atto pubblico.
Condannati anche due medici della struttura, Giuseppe Delle Donne e Gabriele Vallefuoco, a 3 anni e 4 mesi. Assolto invece Stefano Palmieri.
La vicenda
Il caso riguarda la morte di Francesca Oliva, 29enne deceduta nel 2014 per setticemia dopo aver partorito tre gemelli: due non sopravvissero, mentre una terza bambina si salvò.
Secondo l’accusa, la cartella clinica della donna sarebbe stata alterata dopo la morte: inserita la somministrazione di un antibiotico mai effettuata e cancellati riferimenti alle sue condizioni critiche, come riporta “Metropolis“.
Il contesto giudiziario
Il processo per falso nasce dal precedente procedimento per omicidio colposo plurimo, in cui nel 2021 furono assolti i medici coinvolti, pur riconoscendo errori nella gestione clinica.
La difesa
Schiavone respinge ogni accusa, sostenendo di non aver avuto alcun interesse a falsificare documenti, evidenziando come la struttura sia già coperta da polizze assicurative per eventuali risarcimenti.