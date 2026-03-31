Non c’è tregua per i pendolari della Circumvesuviana. Anche questa mattina un guasto tecnico ha mandato in tilt la circolazione, causando l’ennesima giornata di disagi.

Stop improvviso sulla linea

Il blocco ha interessato la tratta tra Scafati e Poggiomarino, paralizzando una porzione strategica della rete gestita da EAV.

Per fronteggiare l’emergenza, l’azienda ha attivato bus sostitutivi. Una soluzione necessaria ma che, come spesso accade, ha comportato ritardi, disagi e difficoltà logistiche, aggravate dal traffico dell’area vesuviana.

Problemi strutturali

L’episodio riaccende i riflettori sulle criticità croniche del servizio:

Infrastrutture obsolete , soggette a guasti frequenti;

, soggette a guasti frequenti; Treni datati , spesso al limite dell’efficienza;

, spesso al limite dell’efficienza; Gestione emergenziale, con soluzioni tampone che non risolvono i problemi alla radice.

La protesta dei pendolari

Cresce il malcontento tra utenti e comitati pendolari, esasperati da disservizi ormai quotidiani. Ritardi, cancellazioni e incertezza rendono sempre più difficile raggiungere lavoro e università.

Una sfida aperta

Nonostante i piani di ammodernamento annunciati, la realtà continua a essere segnata da interruzioni e criticità. La sfida per EAV resta quella di trasformare un sistema fragile in un servizio efficiente e affidabile.