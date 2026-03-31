Blitz dei carabinieri del NAS di Napoli nelle mense ospedaliere del capoluogo e della provincia: sono state ispezionate 51 strutture sanitarie, tra pubbliche e private accreditate.

Prodotti scaduti e sospensioni

Nel corso dei controlli sono emerse diverse criticità. In particolare, presso l’ospedale Ospedale Maresca e nella struttura di Boscotrecase sono stati rinvenuti alimenti scaduti.

Al Maresca, i militari hanno sequestrato circa 20 chilogrammi di prodotti non idonei al consumo.

Disposta inoltre la sospensione delle attività in diversi depositi alimentari.

Sanzioni e carenze igieniche

Le verifiche hanno portato a sanzioni complessive per circa 15mila euro.

In quasi tutte le strutture controllate sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, facendo emergere una situazione diffusa di criticità nella gestione delle mense ospedaliere.

Sicurezza sotto osservazione

L’operazione rientra nelle attività di controllo a tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla qualità e sicurezza degli alimenti destinati ai pazienti.