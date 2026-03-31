Proseguono i controlli contro lo spaccio lungo la Costiera Amalfitana. A Vietri sul Mare, i carabinieri hanno denunciato un giovane incensurato residente nella frazione di Dragonea.

Durante un controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione, i militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, elemento che fa ipotizzare un possibile utilizzo della sostanza non limitato al consumo personale.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti intensificate negli ultimi tempi lungo tutta la Costiera.

Redazione

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