Proseguono i controlli contro lo spaccio lungo la Costiera Amalfitana. A Vietri sul Mare, i carabinieri hanno denunciato un giovane incensurato residente nella frazione di Dragonea.
Durante un controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione, i militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, elemento che fa ipotizzare un possibile utilizzo della sostanza non limitato al consumo personale.
L’operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti intensificate negli ultimi tempi lungo tutta la Costiera.