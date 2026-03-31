Operazione dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Napoli e provincia, dove è stato individuato un deposito irregolare di GPL nell’ambito dei controlli contro gli illeciti nel settore energetico.

Il blitz

L’intervento ha riguardato un’area adibita alla vendita e allo stoccaggio di bombole, già in passato riconducibile a un soggetto denunciato per attività fraudolente.

Durante i controlli sono state rinvenute bombole piene e vuote per un totale di circa 13.195 chili di gas, oltre a un’autobotte con capacità di 33.000 litri.

Le irregolarità

L’attività risultava completamente priva delle autorizzazioni amministrative e della licenza fiscale necessarie per operare nella distribuzione di GPL.

Al titolare sono state contestate diverse violazioni legate alla gestione e alla commercializzazione del prodotto, in un settore particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza pubblica.