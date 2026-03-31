In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Polo Sanitario “La Filanda” organizza un importante momento di confronto scientifico e istituzionale dedicato al tema dell’autismo.

Il convegno

L’appuntamento è fissato per il 2 aprile, presso la sede di Sarno, con il convegno dal titolo “Autismo e Ricerca: Biologia, Epidemiologia e Neurodiversità”.

L’iniziativa rappresenta non solo un approfondimento scientifico, ma anche un’occasione per rafforzare la collaborazione tra sanità territoriale, ricerca e istituzioni, con il coinvolgimento dell’ASL e dei principali attori del sistema sanitario regionale.

Ospiti e interventi

Tra i relatori figura il professor Stefano Vicari, esperto di rilievo nazionale nel campo della neuropsichiatria infantile, insieme ad altri rappresentanti del mondo accademico e clinico.

L’obiettivo è quello di analizzare le nuove prospettive legate all’autismo, in un contesto di confronto aperto e inclusivo tra specialisti.

Le dichiarazioni

“La vera innovazione in sanità passa dalla capacità di mettere in relazione competenze, sensibilità e ricerca”, ha dichiarato la dottoressa Leonilda Renzullo, sottolineando l’importanza di un approccio che unisca rigore scientifico e attenzione alla persona.

Sulla stessa linea il direttore generale Romeo Barbato, che evidenzia come iniziative di questo tipo contribuiscano a migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi sanitari.

Un punto di riferimento

Il Polo Sanitario “La Filanda” si conferma così un hub di riferimento nel panorama sanitario, impegnato nella formazione continua e nella promozione di una cultura dell’inclusione e della ricerca.

I lavori del convegno inizieranno alle ore 9:00 e si concluderanno alle 14:30, offrendo una mattinata di approfondimento su un tema centrale per la comunità scientifica e sociale.