Svolta nell’inchiesta sulla presunta truffa legata all’agenzia di viaggi “7D Follow Me” di Gragnano. La donna amministratrice dell’attività ha patteggiato una pena di due anni, mentre il marito è stato rinviato a giudizio.

La decisione è stata presa dal Gup del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta del pubblico ministero Marianna Ricci.

I raggiri

Secondo l’accusa, marito e moglie avrebbero incassato ingenti somme di denaro per viaggi e vacanze mai realizzati, per un totale che supera i 400mila euro tra importi fatturati e pagamenti non tracciati.

Le vittime, provenienti da diverse città tra cui Scafati, Angri, Nocera Inferiore, Pagani e Cava de’ Tirreni, avevano versato acconti anche consistenti — dai 200 ai 5mila euro — per vacanze, viaggi di nozze e soggiorni all’estero, come riporta “Metropolis”.

In molti casi, però, ai clienti sarebbero rimaste soltanto le ricevute, senza alcuna prenotazione effettiva.

Le indagini

I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2021 e il 2022. L’agenzia avrebbe continuato a incassare denaro fino a poco prima della chiusura improvvisa, giustificata con generici “problemi finanziari”.

Dopo la sospensione dell’attività, i titolari — nel frattempo trasferitisi nel Modenese — si sarebbero resi irreperibili.

Il processo

Le parti civili costituite otterranno un primo risarcimento grazie al patteggiamento della donna, mentre per il marito si aprirà il processo ordinario.

Il giudice ha respinto la richiesta di messa alla prova, ritenendo necessario il dibattimento alla luce dell’elevato numero di raggiri denunciati.