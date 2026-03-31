Instagram ha confermato il lancio, in alcuni Paesi, di Instagram Plus, un nuovo abbonamento che introduce funzionalità esclusive dedicate soprattutto alle Storie. Si tratta, per ora, di una fase di test con un costo contenuto, tra 1 e 2 dollari al mese.
Le nuove funzioni
Tra le novità attualmente disponibili per gli utenti che partecipano al test:
- Creazione di liste di pubblico illimitate per le Storie, oltre agli “Amici più stretti”
- Possibilità di vedere quante persone hanno riguardato una Storia
- Opzione per mettere in evidenza una Storia (una volta a settimana) per aumentare le visualizzazioni
- Invio di Superlike animati più visibili
- Estensione della durata delle Storie di altre 24 ore
- Visualizzazione in anteprima delle Storie senza risultare tra gli spettatori
- Ricerca rapida tra chi ha visualizzato una Storia, senza scorrere manualmente
Un modello sempre più diffuso
Con questa mossa, Instagram segue una tendenza ormai consolidata nel mondo dei social: introdurre abbonamenti premium per offrire funzionalità avanzate e strumenti più evoluti, soprattutto per creator e utenti molto attivi.
Conviene davvero?
Dipende dall’utilizzo:
- Sì, se usi Instagram in modo intensivo o per lavoro (creator, influencer, business)
- Probabilmente no, se lo utilizzi in modo occasionale
Il prezzo basso rende il test accessibile, ma resta da capire se queste funzioni diventeranno davvero indispensabili per la maggior parte degli utenti.