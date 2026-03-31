È il momento decisivo per l’Italia, chiamata a giocarsi tutto contro la Bosnia ed Erzegovina nella finale playoff per l’accesso ai Mondiali 2026.
Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, gli azzurri si trovano davanti a una sfida senza appello: chi vince volerà negli Stati Uniti, Canada e Messico, chi perde resterà fuori. Un’eventualità che l’Italia vuole evitare a tutti i costi, dopo le mancate qualificazioni del 2018 contro la Svezia e del 2022 contro la Macedonia del Nord.
Una sfida dal peso storico
Sia l’Italia che la Bosnia non disputano una fase finale della Coppa del Mondo dal 2014, quando il torneo si giocò in Brasile. Un’assenza lunga che rende ancora più pesante la posta in palio.
Le scelte di Gattuso
Il commissario tecnico Gennaro Gattuso conferma lo stesso undici visto contro l’Irlanda del Nord. In attacco spazio alla coppia formata da Mateo Retegui e Moise Kean, con Matteo Politano largo a destra.
A centrocampo ci saranno Nicolò Barella, Manuel Locatelli e Sandro Tonali, mentre in difesa confermato il trio con Alessandro Bastoni.
La Bosnia si affida a Dzeko
La formazione guidata da Sergej Barbarez si schiera con un 4-4-2 compatto, puntando sull’esperienza di Edin Džeko e sulla qualità di Ermedin Demirović in attacco.
Le formazioni ufficiali
Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko.
Italia (3-5-2): G. Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
Arbitro: Clément Turpin
Una partita che vale un intero Mondiale: per l’Italia non ci sono alternative, serve solo vincere.